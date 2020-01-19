https://static.news.ru/photo/f35fe122-3ac8-11ea-9bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЕГА Химки/vk.com

Продавщица мороженого стала свидетельницей конфликта подростка и охранника, произошедшего в подмосковном торговом центре.

По её словам, девушка, которую за которую заступился юноша, находилась в компании его обидчиков. Он посчитал, что сверстники издеваются над ней.

Они начали ругаться. Все друг за друга начали заступаться, — рассказала продавец.

Она добавила, что в итоге конфликт перерос в драку подростка с охранником, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер Павел, известный как Тупой Комяк, связался с юношей, который пострадал в ходе конфликта с охранником одного из торговых центров в Подмосковье. По его словам, после случившегося пострадавший сходил в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы, а также написал заявление.

Инцидент произошёл 18 января. В ролике, снятом свидетелем драки, видно, как охранник бьёт юношу, которого в этот момент удерживают несколько человек. Мужчину зовут Ислам Боготов, по некоторым данным, ранее он занимался смешанными единоборствами. МВД проводит проверку по факту драки.