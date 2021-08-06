Обвинённый в домогательствах преподаватель ВШЭ назвал себя жертвой клеветы
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
13:01, 06 августа 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Преподаватель Высшей школы экономики Максим Целуйко, которого студентки обвинили в сексуальных домогательствах, заявил, что его и обвиняющих поставили в заведомо неравное положение. Он считает себя жертвой клеветы, передаёт «Дождь».
Пока я могу сказать только следующее: это клевета, ещё хуже то, что клевета анонимная, — сказал он.
По словам Целуйко, журналисты, которые публикуют «эту клевету» и сохраняют анонимность обвинителей, лишают его возможности защищаться и подходят к нему с позиции виновности.
[СМИ] лишают обвинённого возможности защищаться, <...> ставя жертву клеветы и клеветников в заведомо неравное положение. Вставая на позицию последних, по сути, требуя от меня доказать, что я не совершал некоего порочащего деяния, но не требуя у обвинителей никаких доказательств, подтверждающих бы их обвинения, — добавил он.
Преподаватель отказался от дальнейших комментариев «в таких условиях».
5 августа издание Doxa сообщило, что четыре студентки Высшей школы экономики обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. По словам пострадавших, преподаватель заводил неформальные отношения со студентками и приглашал их на свидания в кино, а также к себе домой. По данным издания, мужчина неоднократно вёл непристойные переписки в Telegram.
Летом 2020 года студентки обратились в деканат с письменным заявлением, они также четыре раза свидетельствовали о пережитом опыте на личных встречах с руководством вуза. Преподаватель при этом на проведённых очных ставках отрицал свою вину. На данный момент профессор продолжает работать в качестве преподавателя в ВШЭ.