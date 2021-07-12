Обвинённому в госизмене физику вменили передачу данных иностранному учёному

ФСБ считает, что работник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерий Голубкин, обвинённый в государственной измене, передал сведения с гостайной учёному из Нидерландов. Об этом рассказал адвокат фигуранта дела Иван Павлов, пишет «Интерфакс».

По версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта Hexafly-Int Йохану Стиланту ESA-ESTEC отчёты о проделанной работе, — рассказал он.

По его словам, российский учёный не собирал информацию для таких отчётов, в просто помогал их оформлять. Его защита уверена, что мужчина не виноват в передаче документов, так как он выполнял распоряжение своего непосредственного начальника.

Голубкин — доктор технических наук и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.

70-летнего учёного арестовали по решению Лефортовского суда Москвы. Обстоятельства дела не разглашаются. Кроме ЦАГИ профессор работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где заявили, что он не принимал участия в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям.

О том, что Лефортовский районный суд Москвы удовлетворяет все ходатайства о содержании под стражей и отправляет подозреваемых в госизмене в СИЗО, сообщал советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, которого также обвиняют в госзимене.