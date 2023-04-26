Обвиняемые в вымогательстве у Чемезова останутся за решеткой Мосгорсуд продлил арест троим обвиняемым в вымогательстве у Чемезова до 24 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд продлил арест до 24 июня редакторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву и Кириллу Суханову по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Собеседник агентства подчеркнул, что все следственные действия закончены, арестованные знакомятся с материалами дела.

Постановление Басманного суда Москвы в отношении Суханова, Кузьмина и Бигаева оставлено без изменения, — огласил решение судья.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, они требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из Telegram-канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. Предполагается, что канал принадлежит журналистке и телеведущей Ксении Собчак, но она это отрицает.

Некоторое время назад телеведущая написала пост в Telegram с извинениями в адрес Чемезова. По словам Собчак, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном.