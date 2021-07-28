Обвиняемому в госизмене экс-моряку продлили срок ареста

Бывшему военному моряку Владимиру Дронину, который обвиняется в государственной измене, продлён срок содержания под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
Об оставлении Дронина под арестом
Бывший военный моряк был арестован в начале июня в Севастополе, затем его перевезли в Москву. Материалы уголовного дела, фигурантом которого он является, засекречены.
Ранее сообщалось, что россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна осудили по статьям о госизмене и шпионаже за то, что они занимались контрабандными поставками на Украину деталей ЗРС С-300. Ростовский областной суд приговорил Лобова к девяти с половиной года колонии строгого режима, а Хачатряна — к 10 годам и пяти месяцам.