Обвиняемому в госизмене экс-моряку продлили срок ареста

Бывшему военному моряку Владимиру Дронину, который обвиняется в государственной измене, продлён срок содержания под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Об оставлении Дронина под арестом ходатайствовало следствие. Согласно постановлению суда, в СИЗО он пробудет до 2 октября.

Бывший военный моряк был арестован в начале июня в Севастополе, затем его перевезли в Москву. Материалы уголовного дела, фигурантом которого он является, засекречены.

Ранее сообщалось, что россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна осудили по статьям о госизмене и шпионаже за то, что они занимались контрабандными поставками на Украину деталей ЗРС С-300. Ростовский областной суд приговорил Лобова к девяти с половиной года колонии строгого режима, а Хачатряна — к 10 годам и пяти месяцам.