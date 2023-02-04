Обвиняемого в убийстве жены священника-свечника отправили за решетку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемого в убийстве супруги настоятеля храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» Станислава Леденева, который работал свечником в этой церкви, отправили под стражу до 2 апреля, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В качестве мотива для совершения преступления следователи установили неприязненное отношение как к самому настоятелю, так и к его жене.

Фигурант вину признал, против стражи не возражал. Леденев ранее не судим, холост, несовершеннолетних детей не имеет, на учетах не состоит, — сказано в сообщении.

Убийство произошло 3 февраля в подъезде на Коломенской улице. Мужчина напал на супругу священника и два раза ударил ее ножом, от полученных повреждений 35-летняя мать двоих детей скончалась. Силовики поймали предполагаемого преступника по горячим следам. Его задержали прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны. Мужчина в ходе допроса сознался в содеянном.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей задержаны главврач и акушер-гинеколог частного медицинского центра. По версии следствия, в июне 2019 года они заключили незаконный договор о донорстве с гражданином иностранного государства, после чего мужчине подобрали двух женщин в качестве суррогатных матерей через донорское агентство. Летом 2020 года женщины родили от иностранца мальчика и девочку.