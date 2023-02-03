Главврача и акушерку клиники в Петербурге заподозрили в торговле детьми

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В Санкт-Петербурге по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей задержаны главврач и акушер-гинеколог частного медицинского центра, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета России. Сообщается, что в июне 2019 года они заключили незаконный договор о донорстве с гражданином иностранного государства.

В рамках расследования <...> задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые заключили с иностранцем договор, после чего мужчине подобрали двух женщин в качестве суррогатных матерей через донорское агентство. Летом 2020 года женщины родили от иностранца мальчика и девочку. Одного из детей мужчина увез за границу, а второй ребенок скончался от заболевания, находясь с няней. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), решается вопрос об изменении меры пресечения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин. Воспользоваться услугами суррогатных матерей также смогут исключительно люди с российским гражданством, состоящие в браке. Кроме того, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории РФ дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил процесс суррогатного материнства для иностранцев с торговлей людьми и заявил, что за последние годы из РФ было вывезено более 45 тысяч таких детей. По его словам, младенцев продают на органы и отдают в однополые пары, что является недопустимым.