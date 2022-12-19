Путин запретил услуги суррогатных матерей в России для иностранцев Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев. Кроме того, ограничение будет действовать для одиноких мужчин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

... часть 3 дополнить новым, вторым предложением следующего содержания: «Право на применение вспомогательных репродуктивных технологий в виде суррогатного материнства не распространяется на мужчину и женщину, которые не состоят в браке», — говорится в документе.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей также смогут исключительно люди с российским гражданством, состоящие в браке. Кроме того, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории РФ дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.

В конце ноября спикер ГД Вячеслав Володин сравнил процесс суррогатного материнства для иностранцев с торговлей людьми и заявил, что за последние годы из РФ было вывезено более 45 тысяч таких детей. По его словам, младенцев продают на органы и отдают в однополые пары, что является недопустимым.

Ранее гинеколог Нино Какучая заявила, что закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев поможет убрать пробелы в законодательстве, из-за которых медикам приходилось сталкиваться с юридическими проблемами. По ее словам, законопроект направлен на то, чтобы исключить случаи использования биологического материала для проведения ЭКО без участия родителей.