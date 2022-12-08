Врач объяснила значение запрета суррогатного материнства для иностранцев Врач Какучая: запрет ЭКО для иностранцев уберет пробелы в законодательстве

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Принятый Госдумой закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев поможет убрать пробелы в законодательстве, из-за которых медикам приходилось сталкиваться с юридическими проблемами, рассказала «360» врач Нино Какучая. По ее словам, законопроект направлен на то, чтобы исключить случаи использования биологического материала для проведения ЭКО без участия родителей.

В законе все должно быть четко прописано. Сейчас есть большие пробелы в законодательстве. И врачебный мир уже как-то сам додумывает, где нельзя делать, где можно. Врач должен быть сегодня чуть-чуть юристом, — заявила Какучая.

Врач пояснила, что специалисты принимают пациентов для проведения ЭКО только в случае, если их брак зарегистрирован в России и только если один из супругов является иностранцем. Также эксперт уточнила, что в последнее время из-за пандемии и начала СВО к услугам суррогатного материнства обращаются все меньше. По ее словам, россияне стали чаще делать криозаморозку биоматериалов и эмбрионов.

Молекулярный генетик Автандил Чоговадзе ранее рассказал, что после начала спецоперации в России резко вырос спрос на услуги по заморозке спермы. По его словам. после 21 февраля сотрудники банка спермы, которым он руководит, работали без выходных, а желающих заморозить семя стало в 10 раз больше. Эксперт уточнил, что в день приходилось обслуживать по 10–15 человек. Также специалист рассказал, что спрос на транспортировку замороженных биоматериалов и эмбрионов также значительно вырос, несмотря на высокую стоимость данной услуги.