Петербургский свечник признался в убийстве жены священника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который убил жену священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха», передает 78.ru. По информации портала, злоумышленником оказался 27-летний свечник церковной лавки того же храма. Мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

Убийство произошло 3 февраля в подъезде на Коломенской улице. Мужчина напал на супругу священника и два раза ударил ее ножом, от полученных повреждений 35-летняя мать двоих детей скончалась. Преступника силовики поймали по горячим следам. Его задержали прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны.

В отношении свечника возбудили уголовное дело, он уже дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей задержаны главврач и акушер-гинеколог частного медицинского центра. По версии следствия, в июне 2019 года они заключили незаконный договор о донорстве с гражданином иностранного государства, после чего мужчине подобрали двух женщин в качестве суррогатных матерей через донорское агентство. Летом 2020 года женщины родили от иностранца мальчика и девочку.