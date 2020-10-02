Обвинившие знатока Скипского в насилии девушки рассказали о домогательствах

https://static.news.ru/photo/94a1497e-0510-11eb-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: skipa_pro/Instagram

Сразу несколько девушек, обвинивших ранее знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах, рассказали об этих инцидентах и недостойном поведении пристававшего к ним педагога.

Одна из девушек рассказала, что Скипский положил на неё глаз, когда ей было всего 14 лет и два года общался с ней, чтобы подготовить её к интимным отношениям. Когда девушке исполнилось 16 лет, такие отношения между ними случились, пишет «КП-Урал».

Другие девушки пожаловались, что Скипский, пользуясь тем, что он был педагогом, распускал руки, преследовал их и даже предлагал спать вместе. Другая девушка заявила, что Скипский приставал к ней во время «романтической прогулке» на крыше — «стягивал майку и ругался, что я ломаюсь», сказал пострадавшая.

Кроме этого, Скипский однажды даже встёрся в доверие к родителям одной из девушек, к которым приставал, и те ему верили, так как считали серьёзным человеком. Примечательно, что все случаи домогательств, в которых обвиняют игрока, имели место, когда Скипский был женат.

Как сообщал NEWS.ru, ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского.

Об обвинениях против игрока популярного интеллектуального телешоу стало известно еще летом, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вел кружок ЧГК.