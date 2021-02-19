Обвинение запросило 13 и 10 лет для сотрудников ФСБ за вымогательство

https://static.news.ru/photo/87199eaa-72ca-11eb-9cd9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор попросил приговорить бывших следователей Федеральной службы безопасности (ФСБ) Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 10 и 13 годам колонии строгого режима соответственно по делу о вымогательстве биткоинов на $1 млн.

Наказание в виде штрафа прокурор не запрашивал, так как, по его мнению, выплата ляжет на семьи подсудимых, — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда.

Глава следственной группы ФСБ Белоусов и его бывший подчинённый Колбов были задержаны в апреле 2019 года. По версии следствия, они вымогали $1 млн в BTC у обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере экс-главы ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова, обещая ему условное наказание в суде. Впоследствии Галумов был в ноябре прошлого года приговорён к шести годам колонии.

Как сообщал NEWS.ru, начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов в августе 2020 года ушёл в отставку. В СМИ появилось несколько версий о причинах ухода Шишова с поста, в том числе — коррупционный скандал в управлении, в котором были замешаны два следователя ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов.