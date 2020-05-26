Общежитие с иностранцами политеха закрыто на карантин из-за вспышки COVID

https://static.news.ru/photo/f531b89a-9f72-11ea-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: spbstu.ru

Общежитие № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), в котором проживают иностранные студенты, закрыли на карантин в связи со вспышкой коронавируса.

В этом здании проживал студент, у которого обнаружили новое заболевание. Общежитие в срочном порядке обработали. Все проживающие отправлены на самоизоляцию.

В общежитии № 13 по адресу Гражданский проспект, д. 30 организован обсерватор с 22.05.2020, предварительно до 04.06.2020, — говорится в сообщении вуза.

В СПбПУ добавили, что посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность, передаёт ТАСС.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек, погибли более 346 тысяч, выздоровели примерно 2,2 млн. В России на 26 мая общее число инфицированных достигло 362 342, выздоровели 131 129, умерли 3807.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус подхватили учащиеся Лесотехнического университета имени Кирова. Общежитие петербургского вуза превратилось в обсерватор после выявления заболевания у трёх студентов из Вьетнама.