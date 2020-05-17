Общежитие вуза в Петербурге стало обсерватором из-за COVID-студентов

https://static.news.ru/photo/96061b42-983b-11ea-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Общежитие петербургского вуза превратилось в обсерватор после выявления коронавируса у трёх студентов из Вьетнама. Инфекцию подхватили обучающиеся Лесотехнического университета имени Кирова.

Речь идёт о здании на Новороссийской улице, 36. Заложниками ситуации стали 100 сотрудников и студентов университета, проживающих там.

Заразившееся COVID-19 вьетнамские студенты остаются в этом же общежитии, но изолированы от остальных. Они чувствуют себя хорошо, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы вуза.

Сейчас решается вопрос об обеспечении тех, кто находится в общежитии, горячим питанием. Также организован медицинский пост, — отметила она.

По данным на 17 мая в Санкт-Петербурге выявлено 10 462 заболевших COVID-19. За последние сутки прирост инфицированных составил 451 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что у 22 медицинских работников в Ивановской области подтвердился коронавирус. Теперь хирургическое отделение Шуйской ЦРБ работает в режиме обсерватора. Пациентов, которых должно обслуживать это медучреждение, перенаправляют в областную клиническую больницу.