https://static.news.ru/photo/85d09a38-c003-11e9-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Общественники направили в Генпрокуратуру письмо с просьбой о блокировании аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram.

Поводом для обращения послужил видеоролик, в котором Бузова облизывает тарелку и в шутку сравнивает себя с блокадницей.

Авторы письма подчеркнули, что тема блокады Ленинграда в период великой Отечественной войны не может быть предметом для шуток. Поведение певицы они назвали оскорбляющим ветеранов и растлевающим молодёжь, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что шутку Бузовой раскритиковал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он пообещал подарить певице книги о блокаде, дабы она поняла свою ошибку.