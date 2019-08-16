Общественники направили в Генпрокуратуру письмо с просьбой о блокировании аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram.
Поводом для обращения послужил видеоролик, в котором Бузова облизывает тарелку и в шутку сравнивает себя с блокадницей.
Авторы письма подчеркнули, что тема блокады Ленинграда в период великой Отечественной войны не может быть предметом для шуток. Поведение певицы они назвали оскорбляющим ветеранов и растлевающим молодёжь, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что шутку Бузовой раскритиковал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он пообещал подарить певице книги о блокаде, дабы она поняла свою ошибку.