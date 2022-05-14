Собчак могут признать иноагентом Общественник Ионов: Собчак могут признать иноагентом

Ксения Собчак / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку журналистки Ксении Собчак на предмет финансирования из-за рубежа. В случае выявления финансирования она может быть признана иностранным агентом, сообщил в своём Telegram-канале глава комитета Александр Ионов. Собчак отреагировала на подобные сообщения с иронией, процитировав одного из инициаторов массовых репрессий в 1930-х в Советском Союзе генпрокурора СССР Андрея Вышинского.

Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом, — написал он.

Ионов добавил, что вместе с Собчак проверят и редакцию её Telegram-канала «Осторожно, новости».

Журналистка отреагировала на это сообщение.

Был бы человек, а статья найдётся, — сказала она.

Ранее СМИ сообщили о якобы получении Собчак израильского гражданства и отъезде вместе с сыном в Тель-Авив. Телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что уже давно живёт и работает в Подмосковье и местопребывания не меняла. В подтверждение своих слов она сняла и опубликовала видеоролик.