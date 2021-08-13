Общее число заразившихся COVID-19 россиян превысило 6,6 млн

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 6 600 836 человек. Из них 21 624 — за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 16 426 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 5 884 316.

За 24 часа скончались 816 человек. Рекордный показатель летальных исходов был зафиксирован накануне и составил 819 случаев. Всего жертвами инфекции в России стали 170 499 человек.

В Москве за сутки выявлено 1954 новых случая заражения коронавирусом. Из столичных больниц выписались 2454 пациента. Умерли от COVID-19 58 жителей мегаполиса.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил рекордные показатели смертности от коронавируса в России. По его словам, на статистику повлияло наличие у многих пациентов хронических заболеваний, отягощающих течение COVID. Кроме того, инфекция даёт серьёзные осложнения на ряд болезней, которые заканчивались летальными исходами ещё до начала пандемии.