«Обратимся в МВД»: историк моды Васильев привлек внимание Мизулиной Мизулина сообщила, что попросит МВД проверить заявления Васильева о России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Экс-ведущего «Модного приговора» Александра Васильева могут проверить в МВД после его высказываний о России и СВО, указала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пообещала, что обратится в ведомство с просьбой дать правовую оценку словам историка моды. Мизулина также выразила возмущение тем, что Васильеву позволили выступить для студентов в МГУ.

«Историк моды» Васильев, который выступал против СВО и нашей Родины, вернулся в Москву и теперь планирует преподавать студентам. Гражданин Литвы, недружественного к нам государства, который говорит, что у «россиян нет вкуса» и все мы «должны ходить в лаптях». У тех, кто мне пишет, есть ряд вопросов: а почему его не привлекли за дискредитацию армии? Почему одних привлекают, а других — нет? Или у кого-то иммунитет? Обратимся в МВД России, — отметила Мизулина.

Ранее портал «Абзац» сообщил, что Александр Васильев выступил для студентов в МГУ. Искусствовед ведет лекции в учебном заведении на постоянной основе. В Центре креативных индустрий, который относится к философскому факультету столичного университета, изданию подтвердили, что на распространившемся в Сети видео действительно запечатлен Васильев.

В марте 2022 года Александр Васильев покинул Россию и обосновался во Франции. Он просил не связывать свой отъезд с эмиграцией.