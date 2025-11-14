Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обожаю готовить этот кани-салат — к празднику или просто к обеду. Эту азиатскую вкуснятину всегда сметают с тарелок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат готовится буквально за 15 минут, но выглядит так эффектно, что его не стыдно подать к праздничному столу. Икра тобико и золотистое панко делают его по-настоящему нарядным.

Для салата мне понадобятся крабовые палочки (200 г), огурец (1 шт.), морковь (0,5 шт.), майонез (1 ст. л.), соевый соус (1 ч. л.), рисовый уксус (1 ч. л.), соус шрирача (0,5 ч. л.), кунжутные семена (1 ч. л.), панко (2 ст. л.), икра тобико (1-2 ч. л.).

Крабовые палочки нарезаю тонкими кружочками или разбираю на волокна. Огурец нарезаю тонкой соломкой или с помощью овощечистки создаю длинные ленты. Морковь натираю на терке для корейской моркови или нарезаю очень тонкой соломкой. В небольшой сухой сковороде обжариваю панировочные сухари панко до золотистого цвета — они должны стать хрустящими, но не подгореть. Готовлю заправку: смешиваю майонез, соевый соус, рисовый уксус и шрирачу. Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт для более легкого варианта. В миске соединяю крабовые палочки, огурец и морковь. Заправляю соусом и аккуратно перемешиваю. Сверху посыпаю поджаренным панко, кунжутными семенами и выкладываю икру тобико. Подаю сразу же, чтобы панко сохранило свою хрустящую текстуру.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

