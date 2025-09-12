Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:55

Обои против краски: вот что выбрать для идеального ремонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор между краской и обоями зависит от конкретных задач ремонта, особенностей помещения и личных предпочтений. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать перед принятием решения. Правильный выбор позволит создать долговечное и эстетичное покрытие, соответствующее вашим ожиданиям.

Краска предлагает широкие возможности для цветовых решений, легко обновляется и моется, но требует идеально ровных стен. Современные моющиеся краски устойчивы к влаге и истиранию. Обои скрывают небольшие неровности, предлагают разнообразие текстур и рисунков, но могут выцветать на солнце и сложнее в замене. Для влажных помещений лучше выбрать краску или влагостойкие обои, для спален — дышащие покрытия.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

ремонт
стены
обои
краска
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.