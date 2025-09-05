Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев Шоколад и колбаса вошли в паек росгвардейцев, охраняющих плавучую АЭС на Чукотке

С 2026 года сотрудники Росгвардии, охраняющие объекты с ядерными установками и радиационными источниками в порту Певек, будут ежесуточно получать пайки из 13 позиций, следует из официального приказа. В него будут входить рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, кофе, ягодные соки, растительное масло и другие продукты.

Что касается военнослужащих, курсантов и кадетов учебных заведений Росгвардии, участвующих в учениях и военных парадах, их суточный паек состоит из восьми позиций. В него входят полукопченая колбаса, плавленый сыр, шоколад и сахар.

Тем временем гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Росатом планирует создать в Приморье атомный кластер. Такие слова прозвучали на сессии «Электроэнергия для развития Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.

До этого стало известно, что средняя зарплата до вычета налога в России в апреле составила 99,4 тысячи рублей. Наибольшая средняя зарплата среди регионов зафиксирована на Чукотке и в Москве — 193,8 тысячи и 178,2 тысячи рублей соответственно.