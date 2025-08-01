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01 августа 2025 в 08:10

Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

Росстат: средняя зарплата до вычета налога в апреле составила 99,4 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя зарплата до вычета налога в России в апреле составила 99,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Два года назад показатель составлял 72,5 тысячи рублей.

Наибольшая средняя зарплата среди регионов зафиксирована на Чукотке и в Москве — 193,8 тысячи и 178,2 тысячи рублей соответственно. Также в топ-5 вошли ЯНАО, Магаданская и Сахалинская области с зарплатами 163,4 тысячи, 155,1 тысячи и 148,5 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты оказались в Дагестане, Чечне и Ингушетии — 45,4 тысячи, 43,1 тысячи и 39,6 тысячи рублей соответственно.

Исследование о распределении численности сотрудников по размерам зарплаты проводится по итогам апреля раз в два года. Текущее исследование затронуло 95,4 тысячи организаций и не включало малый бизнес. Численность работников составила 28,4 млн человек.

Ранее стало известно, что медианная зарплата (уровень дохода, при котором у половины работающих зарплата выше этого значения, у другой половины — ниже) в России выросла в 1,4 раза за последние два года и достигла 73,9 тысячи рублей. В 2023 году этот показатель находился на уровне 52 тысяч рублей. Самые большие зарплаты в России получают работники табачных производств. Их уровень дохода достигает 155 тысяч рублей.

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