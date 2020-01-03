https://static.news.ru/photo/0a0a701c-2eae-11ea-845f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики в первую субботу наступившего года обещают москвичам температуру от −1 до +1 градуса, облачность. В столице возможен снег, мокрый снег, на дорогах — гололедица.

Ветер юго-западный 10 м/с, давление — 736 мм рт.ст., сообщает Гидрометцентр.

По области ожидается пасмурная погода с температурой до −4 градусов. На регион продолжает оказывать влияние североатлантический циклон. Временами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с, сообщает портал «Метеоновости».

Относительная влажность воздуха составит 85%. Погода всё ещё неблагоприятна для метеозависимых людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ночь с 3 на 4 января над столицей пройдёт метеоритный поток Квадрантиды. В это время в городе и области будет ясная погода.