«Нужны экстренные решения»: экономист поддержал борьбу ЦБ с мошенниками Экономист Беляев: для борьбы с мошенничеством нужны экстренные решения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры, предпринимаемые Центробанком России по защите денег граждан, послужат дополнительным препятствием для мошенников, пояснил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев. По его словам, экстренные решения сыграют свою роль.

Это будет дополнительным препятствием для мошенников. Период охлаждения будет нести позитивный эффект. Пусть это насильственный метод, он лежит на поверхности, но, поскольку нужны экстренные решения, это сыграет позитивную роль, — считает он.

Аналитик отмечает возросшее число мошенничества в банковской сфере. Несмотря на то что методы злоумышленников довольно известны, люди продолжают на них попадаться. Он считает, что устранить мошенников быстро не удастся, однако можно прервать цепочку, когда человек взаимодействует с ними, берет кредит и переводит деньги на их банковские счета.

Пусть это примитивный и лобовой метод, но все-таки это возможность на время прервать эту цепочку, причем при выдаче кредита. Здесь уже и сам человек может прийти в себя или родственники, или сотрудники банка могут вмешаться. А второй раз цепочка прерывается, когда Центробанк ограничивает внесение средств для перевода на другой счет через банкомат, — поясняет Беляев.

Ранее Центробанк России предложил ввести для борьбы с мошенническими преступлениями лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, часто россияне берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке. Этот счет принадлежит преступникам.

Между тем, по данным за 2023 год, злоумышленники таким образом похитили у клиентов российских банков 15,8 млрд рублей. Это на 11,5% больше, чем в 2022 году. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.