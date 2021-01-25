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«Нужно верить президенту»: Володин прокомментировал ролик о «дворце Путина»

16:52, 25 января 2021 240
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ложью сведения, представленные в «расследовании» оппозиционера Алексея Навального о якобы «дворце Владимира Путина» в Геленджике.

Поверьте, я был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам, — цитирует РИА Новости спикера.

Он добавил, что президент — это не просто человек, а институт, и если удастся разрушить институт президентства, то его ничем нельзя будет заменить.

Дальше пойдёт разрушение страны. Это понимают оппозиционные партии, представленные в Госдуме, — подчеркнул Володин.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФ Владимир Путин прокомментировал «расследование» Алексея Навального. Он заявил, что ничего из того, что приписывается ему в документальном фильме, ему не принадлежит и никогда не принадлежало.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек, писал NEWS.ru.

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