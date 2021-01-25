Новый температурный рекорд зафиксирован в Москве

https://static.news.ru/photo/46f30b0a-5eec-11eb-8f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая высокая температура воздуха для 25 января зарегистрирована в столице, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, эти показатели стали рекордными за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

В 04:00 было плюс 3,8 градуса, потом температура стала немного понижаться. Но то, что сегодня установлен новый рекорд, это факт, — отметила Позднякова.

Она также добавила, что предыдущее достижение синоптики зафиксировали в 2002 году, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейскую часть России на два месяца раньше пришло тепло. Он считает установившуюся погоду аномальной и более характерной для конца марта — начала апреля.

Ранее в Гидрометцентре призвали россиян привыкать к аномальным температурам. В настоящее время глобальное потепление приводит к тому, что амплитуды погодных характеристик увеличиваются. Это, в свою очередь, вызывает резкие скачки показателей, демонстрируемых на термометрах.