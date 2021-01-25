Новый температурный рекорд зафиксирован в Москве

Самая высокая температура воздуха для 25 января зарегистрирована в столице, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, эти показатели стали рекордными за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.
В 04:00 было плюс 3,8 градуса, потом температура стала немного понижаться. Но то, что сегодня установлен новый рекорд, это факт, — отметила Позднякова.
Она также добавила, что предыдущее достижение синоптики зафиксировали в 2002 году,
Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейскую часть России на два месяца раньше пришло тепло. Он считает установившуюся погоду аномальной и более характерной для конца марта — начала апреля.
Ранее в Гидрометцентре призвали россиян привыкать к аномальным температурам. В настоящее время глобальное потепление приводит к тому, что амплитуды погодных характеристик увеличиваются. Это, в свою очередь, вызывает резкие скачки показателей, демонстрируемых на термометрах.