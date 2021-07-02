Россия обновила антирекорд по смертям от коронавируса

В России за минувшие сутки вновь зафиксировали антирекорд по смерти от коронавируса — 679 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 2 июля в РФ за сутки выявили 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Также из больниц выписался после выздоровления 6271 человек.

Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве — 112 и Санкт-Петербурге — 101. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 136 565.

Стоит заметить, что коронавирус устанавливает антирекорд по смертности уже третий день подряд. Так, в среду от последствий заболевания умерли 669 человек, а на следующий день — 672 человека.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице мощности резервных госпиталей не хватает для лечения всех пациентов с коронавирусом. Для того чтобы успевать за темпами распространения заболевания, ряд больниц приходится перепрофилировать для помощи заражённым.