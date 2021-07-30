Новые правила для туристов начали действовать на краснодарских курортах

Новые требования для заселения в отели Краснодарского края вступили в силу. Об этом ТАСС сообщили в местном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселения в отели, — рассказали там.

Так, для въезда в гостиницу турист теперь должен предоставить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что путешественник перенёс коронавирус не позднее чем полгода назад. Если у желающего заселиться есть противопоказания к прививке, он должен предоставить медотвод и результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Альтернативный вариант — заселиться с согласием добровольно пройти вакцинацию уже в Краснодарском крае в течение трёх дней. В связи с этим 11 гостиниц в Сочи подали заявку на открытие пунктов вакцинации на их территории.

В регионе будут действовать мобильные группы по мониторингу исполнения указа. Они будут выявлять туристов, которые подписали согласие на вакцинацию, но не прошли её в течение трёх дней. Таких путешественников ждёт штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявила о провале курортного сезона в Краснодарском крае на август из-за введённых властями ограничений по коронавирусу. Расчёт властей на то, что туристы специально начнут прививаться для того, чтобы приехать в Анапу, Сочи или Геленджик, не оправдался.

Также туристы не готовы тратить первые дни отдыха на прививку на курортах Кубани и попросту выбирают Крым, где нет таких серьёзных ограничений, или заграницу. По прогнозам экспертов, август «смажет» всю картину сезона, претендовавшего в этом году на рекорд.