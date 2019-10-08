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В России появится новая возрастная маркировка. В доработанной депутатами версии законопроекта сохранится маркировка 18+ для произведений литературы и искусства, однако организаторы культурных мероприятий избавятся от обязанности придерживаться маркировки 0+, 6+.

Как сообщает РИА Новости , инициатором нововведений стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Согласно новой редакции законопроекта, маркировка может содержать формулировки «рекомендовано для семейного чтения», «для детей младшего (среднего, старшего) возраста», «не рекомендовано для детей». Кроме того, в случае включения произведений литературы в основные образовательные программы школ, они не могут быть запрещены к распространению среди детей без знака информационной продукции. Комитет по культуре рассмотрит законопроект на заседании 8 октября.

Ранее Елена Ямпольская провела рейд по книжным магазинам с целью проверить возрастную маркировку на различных изданиях. По её словам, она была поражена некоторыми ограничениями. К примеру, Ямпольская выделила маркировку «16+» на Библии и трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», писал News.ru.