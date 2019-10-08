В России появится новая возрастная маркировка. В доработанной депутатами версии законопроекта сохранится маркировка 18+ для произведений литературы и искусства, однако организаторы культурных мероприятий избавятся от обязанности придерживаться маркировки 0+, 6+.
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Ранее Елена Ямпольская провела рейд по книжным магазинам с целью проверить возрастную маркировку на различных изданиях. По её словам, она была поражена некоторыми ограничениями. К примеру, Ямпольская выделила маркировку «16+» на Библии и трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», писал News.ru.
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