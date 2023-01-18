«Новую газету» оштрафовали на сотни тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Басманный суд оштрафовал «Новую газету» на 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом «Новая газета» на 500 тысяч рублей, признав его виновным по статье о дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Поводом для привлечения к административной ответственности стал материал «Каков поп» в журнале «Новая рассказ-газета» о священнике Андрее Ткачеве, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию и выступил в поддержку спецоперации российской армии на Украине.

Суд признал виновным АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, — сказали в суде.

В сентябре Таганский суд Москвы штрафовал «Новую газету» за дискредитацию ВС РФ на 400 тысяч рублей. Заместитель главреда издания Сергей Соколов отметил, что в указанных как нарушающие закон текстах не было речи про российскую армию.

17 ноября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты». Ранее Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки, что они являются иностранными агентами.