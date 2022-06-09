Новосибирский врач рассказала, как защититься от тополиного пуха Врач Овсянникова посоветовала носить респираторы для защиты от тополиного пуха

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Чтобы защититься от тополиного пуха, который является серьезным переносчиком аллергенной пыльцы, стоит отказаться от прогулок в ветреную погоду и завести привычку носить респиратор на улице в период цветения тополей, заявила новосибирский врач Татьяна Овсянникова. Она также сослалась на мнение аллергологов, которые утверждают, что аллергии на непосредственно сам тополиный пух не существует, передает Сиб.фм.

Аллергологи утверждают, что аллергии на тополиный пух не существует. Когда цветут тополя, также цветёт береза, дуб, ольха и лещина, всё это приходится на один период. Тополиный пух является лишь средством переноса пыльцы, спор других растений, которые могут являться сильнейшими аллергенами для 30 % жителей крупных городов, — уточнила Овсянникова.

Медик также посоветовала аллергикам после прогулки промывать глаза кипяченой водой, принимать душ и менять одежду. Помимо этого, не стоит открывать окна нараспашку, если на них не установлены москитные сетки. По словам Овсянниковой, в период цветения тополей аллергикам стоит чаще проводить влажную уборку в квартире. Она также порекомендовала обратиться к врачу за специально терапией.

Не лечить аллергические заболевания нельзя, так как список аллергенов будет расширяться, а во «входных воротах» — носоглотке — начнётся постоянный воспалительный процесс. Симптомы аллергии будут становиться ярче, длиться дольше, а респираторные вирусные заболевания будут протекать сложнее, — резюмировала Овсянникова.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что участившиеся случаи насморка и кашля, на которые жалуются жители Центральной России, могут быть симптомами аллергии на пыльцу. Он отметил, что в стране немного сдвинулись сроки «прихода весны».