https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Поправки в закон о статусе судей вступили в силу с 1 сентября. Они предусматривают новый вид дисциплинарной ответственности — понижение в квалификационном классе.

Инициатива введения такого наказания принадлежит президенту Владимиру Путину. По мнению председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, она может стать эффективным средством воздействия, так как непосредственно влияет на денежное вознаграждение судьи.

Понижением в классе судья может быть наказан за существенное нарушение закона о статусе судей или кодекса судейской этики при условии, что до этого он уже подвергался дисциплинарному взысканию, сообщает « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин пойдёт под суд за покушение на получение крупной взятки. Его сын, выступивший посредником в передаче незаконного вознаграждения, приговорён к семи с половиной годам лишения свободы.