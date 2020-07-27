Новая версия портала госуслуг сможет обрабатывать 100 млн запросов в сутки

https://static.news.ru/photo/0b7abcba-cff1-11ea-88bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая версия портала государственных услуг, которая позволит обрабатывать до 100 миллионов запросов в сутки, может заработать уже в 2020 году. Об этом на заседании Центризбиркома РФ рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Идёт активная работа по созданию новой версии портала. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 миллионов запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Рассчитываем, что уже в 2020 году, в основном под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, новая версия будет создана и заработает, — цитирует ТАСС Осеевского.

По его словам, такой план соответствует национальным целям развития в сфере цифровой экономики, которые определил президент России Владимир Путин в подписанном 21 июля указе. Речь идёт об увеличении до 95% к 2030 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

В пиковые моменты, когда портал госуслуг принимал заявления на дополнительные выплаты детям от 3 до 16 лет, на нём оформлялось более 3 тысяч обращений в минуту. В среднем этот показатель составил 1,5 тысячи в минуту. За первые 24 часа после запуска услуги сервис получил свыше 2 миллионов обращений, что примерно в 10 раз больше, чем среднесуточная норма, которая была до этого.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов заявил, что на руках у граждан страны 88 миллионов мобильных устройств, это, в свою очередь, влечёт за собой увеличение спроса на «услуги цифрового государства». Число обращений на портал госуслуг за 2019 год увеличилось вдвое. Он отметил, что «происходит сдвиг именно в сторону мобильности», сейчас мобильным приложением портала госуслуг ежедневно пользуются 1,7 млн человек.

В 2019 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил усовершенствовать портал госуслуг — создать обратную связь граждан с органами власти всех уровней и внедрить возможность осуществления значимых сделок, в том числе купли-продажи имущества, писал NEWS.ru.