«Ностальгия для заключенных»: аналитик о реставрации Крестов Аналитик Косарева: отреставрированные Кресты будут посещать бывшие заключенные

Петербургская тюрьма Кресты, которую планируют выставить на торги, могла бы превратиться в музей, гостиницу или арт-пространство, сообщила СМИ аналитик Екатерина Косарева. По ее мнению, независимо от того, во что в итоге превратится комплекс, он будет пользоваться большой популярностью у бывших заключенных — членов ОПГ и тех, кого поймали на разбое и грабежах.

По словам бывшего сотрудника изолятора, в основной массе в начале нулевых в Крестах отбывали срок члены ОПГ и те, кого поймали на разбое и грабежах. Это носители культуры шансона, их образ романтизирован в массовом сознании, — отметила Косарева.

Аналитик рассказала, что идея продажи Крестов появилась, еще когда тюрьма работала. В середине нулевых комплекс могли продать, но этого так и не случилось, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что следственный изолятор Кресты, расположенный на Арсенальной набережной Невы в Санкт-Петербурге, передадут государственной компании ДОМ.РФ для дальнейшей перепродажи. Ранее в здании планировали создать арт-кластер с отелями и ресторанами.

Кресты — это комплекс зданий, состоящий из двух крестообразных по форме корпусов и еще нескольких менее масштабных строений. В настоящее время он находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.