Норвежский журналист рассказал об опыте вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/40d80ea0-5f0f-11eb-b049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Журналист норвежской телекомпании NRK в РФ Ян Эспен Крусе прошёл вакцинацию против коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Он поделился опытом, рассказав, что вакцинация в России стала доступна и для иностранцев.

По словам Крусе, изначально в регистратуре одной из поликлиник ему сообщили, что право на прививку имеет только гражданин России. Для получения вакцины иностранцу было необходимо зарегистрироваться в государственной службе здравоохранения. Но когда стало известно о начале вакцинации в торговых центрах без предварительной записи, журналист решил воспользоваться этим случаем, поскольку необходимо было иметь при себе лишь паспорт — неважно, какой страны.

Роль в его решении прививаться в России сыграла жена — врач из Минска, которая объяснила ему, что Россия и другие страны бывшего Советского Союза имеют огромный опыт разработки и производства вакцин. В итоге журналист оставил мысль прививаться в Норвегии и прошёл вакцинацию в нашей стране. Он получил первую дозу препарата «Спутник V» — вторую необходимо получать с интервалом в три недели.

В каком-то смысле я даже почувствовал национальную гордость за Россию и её успехи на ниве вакцинации. И за то, что русские даже готовы поделиться с иностранцем из страны, где вакцинация идёт ещё медленнее, — рассказал Крусе, чьи слова приводит РИА Новости.

Сама процедура оказалась простой. Ампулу с препаратом вынули из холодильника, где она хранилась при температуре −35 градусов, нагрели до комнатной температуры и сделали укол. После журналисту посоветовали не мочить и не чесать место укола, не заниматься спортом в день прививки и в течение трёх дней не употреблять алкоголь. Ещё полчаса он провёл у кабинета врача, чтобы убедиться, что не началась аллергическая реакция.

Ранее NEWS.ru писал, что российские вакцины от коронавирусной инфекции зарегистрированы уже в 13 странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.