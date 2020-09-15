«Норникель» применит наилучшие технологии для рекультивации земель после ЧП

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Компания «Норильский никель» представила план рекультивации земель, пострадавших от разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщается на сайте компании.

Проект разработала специализированная организация. Все предложенные мероприятия базируются на наилучших доступных технологиях, а их своевременная и скрупулезная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента, — отметил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

В релизе уточняется, что итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям законодательства РФ.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Тогда один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. В самой компании с такой суммой не согласились.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Норникель» затратил на ликвидацию разлива топлива на ТЭЦ-3 около 8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Сергей Дяченко.