Ногти на ногах без проблем и трещин: простой домашний способ вместо дорогого педикюра, который действительно работает

Многие считают уход за ногтями на ногах сложным и дорогим. Но на самом деле поддерживать их в порядке можно дома, без салонных процедур. Главное — знать один простой секрет, который реально работает и экономит время и деньги.

Ключ к красивым ногтям на ногах — регулярное увлажнение. Этот метод предотвращает ломкость, расслаивание и делает ногтевую пластину крепче. Особенно важно увлажнять ногти тем, кто часто пользуется лаком: декоративное покрытие сушит ногти и делает их хрупкими. Процедуру достаточно проводить один раз в неделю, а при заметных проблемах — до двух-трех раз.

Для увлажнения подойдут специальные кремы, вазелин или масло витамина Е. Средство аккуратно втирают в ногтевую пластину и кутикулу легкими массажными движениями, уделяя внимание краям. Всего несколько минут — и ногти получат уход, сравнимый с салонным педикюром, но без лишних затрат и усилий. Регулярность здесь — главное условие успеха.

