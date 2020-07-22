«Ночные волки» выступили против штрафов за езду между рядами

https://static.news.ru/photo/1bc2b068-ccbe-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Акелла из мотоклуба «Ночные волки» (Андрей Бобровский) раскритиковал вводимые для мотоциклистов штрафы за езду между рядами и опасное лавирование. Он считает, что санкции приведут к увеличению загруженности на дорогах.

Мотоциклисты такими манёврами облегчают дороги в Москве. Много людей пересаживаются на двухколёсный транспорт, что позволяет избежать заторов. Если бороться таким образом с мотоциклами, часть людей просто обратно пересядут на машины, а часть так и продолжит ездить. Без номеров, пытаться как-то уходить от этих штрафов, — сказал байкер в беседе с «Москвой 24».

В качестве решения проблемы Бобровский предложил выделить для двухколёсного транспорта отдельную полосу. Так можно будет обезопасить других участников дорожного движения и позволить мотоциклистам свободно передвигаться, не нарушая правил.

Ранее стало известно, что в Госдуме разработали законопроект, который запрещает мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе. Предлагаемые штрафы за нарушение — 15 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Поправки хотят внести в КоАП. Их автор — депутат Светлана Бессараб. Необходимость введения такого рода наказаний за опасное вождение она аргументирует необходимостью снизить риски травматизма и смерти на дорогах для самих мотоциклистов, которых на российских трассах погибает в 30 раз больше, чем автолюбителей, писал NEWS.ru.