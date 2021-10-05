Нижегородская прокуратура требует запретить «Мужское государство»

В Нижегородский областной суд поступил иск с требованием запретить сообщество «Мужское государство». Среди ответчиков значится несколько лиц, в том числе и его создатель — Владислав Поздняков. Это следует из данных, размещённых на сайте суда.
О том, что незарегистрированное движение хотят признать экстремистским,
Начнём с того, что мне в принципе всё равно, я неоднократно ранее заявлял, что уже как год не руковожу этим брендом. Я даже удивлён, что это не сделали куда более ранее, — пишет он.
«Действующему руководителю МГ» Поздняков посоветовал отправить в Нижегородский суд адвоката, который бы защищал интересы этого сообщества.
Среди других ответчиков
Сообщество «Мужское государство» отличается женоненавистническими и гомофобными взглядами. Разделяющие их члены движения неоднократно устраивали травлю тем, кто не вписывается в их представления о морали.
Сам Поздняков в декабре 2018 года был
Ранее основатель Telegram Павел Дуров отказался удалять Telegram-канал Позднякова, потому что, по его словам, у юристов нет «однозначной юридической оценки».