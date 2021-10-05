Нижегородская прокуратура требует запретить «Мужское государство»

В Нижегородский областной суд поступил иск с требованием запретить сообщество «Мужское государство». Среди ответчиков значится несколько лиц, в том числе и его создатель — Владислав Поздняков. Это следует из данных, размещённых на сайте суда.

О том, что незарегистрированное движение хотят признать экстремистским, заявил и сам Поздняков в своём Telegram-канале.

Начнём с того, что мне в принципе всё равно, я неоднократно ранее заявлял, что уже как год не руковожу этим брендом. Я даже удивлён, что это не сделали куда более ранее, — пишет он.

«Действующему руководителю МГ» Поздняков посоветовал отправить в Нижегородский суд адвоката, который бы защищал интересы этого сообщества.

Среди других ответчиков значатся Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Заинтересованными лицами по иску являются нижегородское управление Минюста и Роскомнадзор по Приволжскому федеральному округу. Как рассказали в пресс-службе областного суда «Интерфаксу», материалы дела рассмотрят 18 октября.

Сообщество «Мужское государство» отличается женоненавистническими и гомофобными взглядами. Разделяющие их члены движения неоднократно устраивали травлю тем, кто не вписывается в их представления о морали.

Сам Поздняков в декабре 2018 года был приговорён в Нижнем Новгороде к двум годам лишения свободы условно по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В соцсетях он создавал группы, в которых размещались материалы, содержащие признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к женщинам.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров отказался удалять Telegram-канал Позднякова, потому что, по его словам, у юристов нет «однозначной юридической оценки».