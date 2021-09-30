Дуров объяснил удаление бота Навального и сохранение «Мужского государства»

Основатель Telegram Павел Дуров пообщался с подписчиками своего канала в мессенджере. Он заявил, что администрация сервиса удалила бот «Умного голосования» из-за давления со стороны российских властей, Apple и Google. При этом канал националистического сообщества «Мужское государство» сохранили, потому что у юристов нет «однозначной юридической оценки».

Дуров опубликовал опрос о том, что было бы лучше: блокировка «агитационных ботов» (речь идёт об «Умном голосовании») или полное прекращение работы Telegram в России. В комментариях под постом он пообщался с подписчиками и рассказал, что сейчас мессенджер смогли бы «задавить». Кроме того, в данное время у проекта нет поддержки Apple и Google, а их требования проект не сможет проигнорировать.

До удаления приложения УГ (приложение «Навальный». — NEWS.ru) из App Store и Google Play мы не рассматривали возможность приостановки работы бота УГ вообще. После их шагов и сигналов 16 сентября мы начали юридический анализ требования об удалении бота, — рассказал Дуров.

Также он рассказал, что готов блокировать аналогичные боты из других стран в дни тишины, если по этому вопросу совпадут мнения Apple, Google, юристов и местных властей. Однако при получении от ФСБ требования предоставить переписку пользователей вне секретных чатов руководство Telegram, как и раньше, предпочтёт блокировку выполнению этого требования.

Каналы оппозиции в Telegram никогда не блокировались и прекрасно работают, несмотря на то, что суды РФ выписывают нам за это штрафы. Но да, если Apple и Google решат, что они должны быть заблокированы на устройствах с iOS и Android, они будут сразу же заблокированы, — добавил Дуров.

Он отметил, что штрафы, которые российские суды назначают Telegram за отказ от удаления информации, которую власти РФ считают запрещённой, касаются материалов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией).

На предложение блокировать каналы «а-ля Позднякова» (лидера «Мужского государства») Дуров ответил, что эти паблики не угрожают мессенджеру.

Мы анализировали этот канал, по нему пока нет однозначной юридической оценки. В связи с ним также в настоящее время нет риска блокировки Telegram, что серьёзно отличает эту ситуацию от ситуации с ботом УГ, — считает он.

Также Дуров высказал мнение, что после изменения позиции Apple и Google по России (удаление приложения «Навальный») грядут фундаментальные последствия для свободы слова в РФ.

17 сентября Apple и Google удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store. Приложение имело функции «Умного голосования» — стратегии Алексея Навального по голосованию за сильнейшего противника «Единой России». 20 сентября, на второй день выборов бот «Умного голосования» удалили из Telegram. Дуров объяснил это решение давлением Apple и Google, а также легитимностью дня тишины.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его лидеру Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.