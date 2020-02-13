https://static.news.ru/photo/013f7692-4eef-11ea-b94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художник Никас Сафронов заявил, что не знает размер своей пенсии и при этом не расстраивается по данному поводу. По его словам, он «зарабатывает другие деньги».

Я вообще не думаю о пенсии. Только оплачиваю все счета детям, сестре, родственникам. <...> Про пенсию мало что знаю. Я могу сказать, что у актёров, певцов нет никакой стабильности, в отличие от тех, кто работает на заводах, — отметил Сафронов в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он считает, что для известных деятелей культуры самым плохим является «стать в один день невостребованным».

Мне как академику дают каждый месяц по 45–50 тысяч рублей. Знаю, что за звания народного и заслуженного артистам деньги добавляются. Со званием сегодня всё-таки легче выживать, — сказал Сафронов.

По словам художника, артисты знают, что их ждёт в будущем, и должны откладывать деньги на старость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко назвал размер своей пенсии и пояснил, почему она больше, чем у многих россиян. Народный артист получает за своё звание надбавку, к тому же Лещенко имеет четыре ордена всех степеней «За заслуги перед Отечеством». Он отметил, что «серьёзной» его пенсию не назовёшь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан. Также Лещенко получает гонорары за свои песни.