«Никакого избытка»: IT-эксперт о росте спроса на программистов IT-эксперт Клименко: спрос на программистов сохранится в ближайшее время

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Спрос на рынке труда среди программистов в ближайшее время сохранится на том же уровне или вырастет, считает экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Комментируя ситуацию «Радио 1» эксперт отметил, что сейчас в этой сфере нет избытка в специалистах, спрос на них – начинающийся тренд в России.

Никакого избытка мы не чувствуем. <…> Тут возникает схожая ситуация как с медициной: в России три миллиона медиков, что по нормам достаточно, но всего десять тысяч урологов. Если мы будем говорить про конкретно программистов, то дефицит будет всегда, - заявил Клименко.

По словам эксперта, у многих работодателей часто возникают трудности с подбором персона, так как IT-специалист слишком размытое понятие. Оно включает в себя и дизайнеров, и СММ, и самих программистов. Клименко отметил, что, когда в Google, Microsoft или Twitter проходили кадровые чистки, они не затронули линейный персонал, а коснулись секретарей, массажистов при компании, специалистов по этике. Он порекомендовал желающим развиваться в IT выбирать более прикладные специальности, которые невозможно будет заменить нейросетью в ближайшем будущем.

А если он (соискатель – ред.) станет дизайнером, то его работу, возможно, заберут нейросети, - заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что IT-специалисты представляют большой интерес для России. Он призвал обеспечить программистов комфортными условиями для работы.