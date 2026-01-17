Атака США на Венесуэлу
Никаких надоевших яичниц: омлет с сыром и сметаной в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если обычная яичница уже не радует, этот рецепт станет настоящей находкой. Омлет в духовке получается воздушным, нежным и очень сытным — больше похож на запеканку или ресторанный завтрак. Минимум усилий, никаких брызг масла и стабильный результат каждый раз.

Такой омлет хорош и для завтрака, и для лёгкого ужина. Его удобно готовить порционно, а вкус легко менять, используя разные сорта сыра — от классического твёрдого до более мягкого и сливочного.

Ингредиенты: сыр 200 г, яйца 4 шт., сметана 4 ст. л., мука 2 ст. л., соль по вкусу, сливочное масло 2 ст. л.

Приготовление: сыр натираем на тёрке. Яйца аккуратно разделяем на желтки и белки. К желткам добавляем сметану, муку, тёртый сыр и соль, хорошо перемешиваем до однородности. Белки взбиваем до устойчивой пены и осторожно вмешиваем в основную массу, чтобы сохранить воздушность. Формочки или небольшие сковородки смазываем сливочным маслом, раскладываем омлетную смесь и отправляем в разогретую духовку. Запекаем до золотистой корочки — омлет увеличится в объёме почти вдвое и станет пышным. Подавать лучше сразу: при длительном хранении он оседает и теряет сочность.

Ранее мы делились рецептом чумовой намазки на хлеб из баночки сайры — как же это вкусно. Ну почему многие игнорируют консервы?

