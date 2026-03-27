27 марта 2026 в 08:45

Никаких больше сковородок и масла: варю нежные ленивцы за 10 минут — и на столе нежная творожная вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яйца и муку — и за 10 минут готовлю ленивые вареники, которые стали моим коронным завтраком. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, нежные творожные галушки, которые тают во рту, с легкой сливочной ноткой, а со сметаной и ягодами — просто праздник вкуса.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, 6 столовых ложек муки (с горкой), ванилин по желанию. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Добавьте яйца, сахар, соль, ванилин, тщательно перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Посыпьте стол мукой, раскатайте тесто в колбаску, нарежьте на небольшие кусочки. Можно просто отщипывать кусочки и формировать шарики. Вскипятите подсоленную воду, опустите вареники и варите 3–5 минут после всплытия. Подавайте горячими со сливочным маслом, сметаной, медом или свежими ягодами. Это блюдо готовится быстрее сырников, а получается нежнее и воздушнее — идеальный завтрак для всей семьи.

Проверено редакцией
творог
завтраки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
