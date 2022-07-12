«Ничего сверхудивительного»: иммунолог об индийском штамме коронавируса Иммунолог Крючков допустил появление индийского штамма BA.2.75 в России

Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Обнаруженный в Индии новый штамм коронавируса BA.2.75 вполне может появиться в России, так как между двумя странами возможны авиаперелеты, предупредил иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Москвой 24». Он считает, что в появлении новых мутаций COVID нет «ничего сверхудивительного», так как вирус имеет свойство эволюционировать.

Появление нового варианта свидетельствует о том, что продолжается эволюция вируса. Ничего сверхудивительного здесь нет. И это не последний вариант, подвариант. Если он эволюционную гонку выиграет, то в России в любом случае появится, ведь у нас есть авиасообщение с Индией, — уточнил Крючков.

По его словам, пока невозможно сравнить заразность варианта BA.2.75 с BA.4 и BA.5. Информации о новых штаммах пока слишком мало, однако иммунолог предположил, что вирулентность этих подвидов коронавируса вряд ли будет сильно отличаться. Крючков считает, что BA.2.75 может появиться в России, если окажется более опасным, чем BA.4 и BA.5.

Ранее профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что в августе Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Многие россияне сейчас отдыхают в Турции, где показатели заболеваемости увеличились в пять раз, что может спровоцировать быстрый подъем заболеваемости после возвращения туристов.