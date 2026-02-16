Ни сметаны, ни варенья не надо! Эти карамельные блины — лучший рецепт на Масленицу

Эти карамельные блины — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое доказывает: идеальный десерт не требует ни масла, ни варенья. Их необычность в том, что сгущённое молоко в тесте при заваривании кипятком даёт тот самый волшебный карамельный вкус и цвет, а хрустящие кружевные края делают каждый блинчик настоящим произведением кулинарного искусства. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, эластичные блинчики с насыщенным сливочно-карамельным оттенком, которые тают во рту и совершенно самодостаточны без каких-либо добавок. Края у них аппетитно хрустят, а сами блинчики в меру сладкие и невероятно ароматные.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, половина чайной ложки соли, 1 банка сгущённого молока (380 г), 220 г муки, 500 мл кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. Яйца слегка взбейте с солью, добавьте сгущённое молоко и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, размешивая до однородности без комочков. Затем тонкой струйкой влейте крутой кипяток, непрерывно помешивая тесто — оно станет жидким и гладким. В конце добавьте растительное масло, перемешайте и дайте тесту отдохнуть 10–15 минут. Разогретую сковороду слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до красивого карамельного цвета.

