ВСУ восполняет дефицит инвалидами и бывшими зэками Mash: российские военные взяли в плен бывших заключенных и инвалидов из ВСУ

Подразделение ВСУ «Арей» оставило позиции на Сумском направлении, потребовав срочной ротации из-за приближения российских войск, сообщает Telegram-канал Mash. Для восполнения дефицита живой силы командование перебросило на этот участок бывших заключенных и людей с серьезными проблемами со здоровьем.

В ходе боев украинская артиллерия, предположительно из-за ошибки в наводке, накрыла позиции собственного подразделения в момент подхода российских штурмовых групп. Морпехи 810-й бригады ВС РФ взяли в плен семерых выживших экс-заключенных. Один из пленных рассказал, что в их ряды попадали люди с инвалидностью, в том числе без пальцев или зрения. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее подобные инциденты с огнем по своим в рядах ВСУ фиксировались в районах Хотели и Алексеевки. По данным источника, инцидент произошел из-за сбоя в работе Starlink: первые не могли связаться со вторыми и приняли их за российских военных. Всего по позициям штурмовой группы пришлось два-три снаряда.