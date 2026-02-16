Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:06

Посол в Финляндии поставил точку в спорах о сотрудничестве с Россией

Посол Кузнецов: Россия будет сама решать, с кем и когда сотрудничать

Павел Кузнецов Павел Кузнецов Фото: МИД РФ
Россия сама будет определять, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное сотрудничество, заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости. Так он прокомментировал заявления финских политиков о том, что время для диалога с российским государством еще не пришло.

Хотел бы их разочаровать, хотя, думаю, они и сами это хорошо понимают. Наученная горьким опытом взаимодействия с европейскими партнерами теперь Россия сама будет решать с кем, когда и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов, — сказал он.

Ранее профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро сообщил, что в Европе активизировалась политическая сила, призывающая к восстановлению диалога с Москвой. По словам эксперта, сопротивление нормализации отношений исходит от западных лидеров, которые боятся нанести ущерб собственной репутации.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, если она хочет восстановить стратегическую стабильность. Парижу не следует «рассматривать свое будущее как бесконечное наращивание военных расходов», подчеркнул он.

