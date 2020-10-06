Незрячий блогер из Подмосковья сумел покорить Эльбрус

https://static.news.ru/photo/05ceb2ea-07ef-11eb-ad2c-fa163e074e61_660.jpg Иван Ерхов Фото: life_in_dar/instagram.com

Незрячий блогер из Московской области Иван Ерхов отважился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Впереди его ждала 207-метровая пропасть в Skypark AJ Hackett.

Молодой человек потерял зрение в 25 лет, однако не отчаялся — он стал вести блог на YouTube, исполняя свои мечты.

Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это, скорее, просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить, — подчеркнул Ерхов, слова которого приводит телеканал «360».

Ещё одно яркое достижение в жизни блогера — это покорение горы Эльбрус. К восхождению юноша готовился два года.

Ранее NEWS.ru писал, что спасатели ищут альпиниста из Удмуртии. Молодой человек сорвался со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.