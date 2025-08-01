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01 августа 2025 в 13:05

Нежный смузи-батарейка с хурмой — заряжает энергией на весь день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смузи с хурмой и бананом — это вкусный и полезный напиток, который зарядит энергией на весь день. Нежная текстура и сладкий вкус делают его идеальным вариантом для завтрака или перекуса. Такой смузи особенно актуален зимой, когда хочется чего-то теплого и уютного, но при этом полезного.

Ингредиенты:

  • хурма — 3 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • йогурт — 250 мл;
  • лимонный сок — 2 ч. л.;
  • мед — по вкусу;
  • корица — по вкусу;
  • лед — несколько кубиков.

Приготовление:

  1. Банан нарежьте кусочками и заморозьте.
  2. Хурму очистите от кожицы и косточек, нарежьте кубиками.
  3. В блендер добавьте хурму, замороженный банан, йогурт, лимонный сок и лед.
  4. Взбейте до однородной массы.
  5. Добавьте мед и корицу по вкусу, еще раз перемешайте.

Подавайте смузи сразу после приготовления, украсив долькой хурмы или щепоткой корицы. Напиток получается густым, сладким и очень ароматным.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
напитки
смузи
хурма
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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