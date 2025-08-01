Нежный смузи-батарейка с хурмой — заряжает энергией на весь день

Смузи с хурмой и бананом — это вкусный и полезный напиток, который зарядит энергией на весь день. Нежная текстура и сладкий вкус делают его идеальным вариантом для завтрака или перекуса. Такой смузи особенно актуален зимой, когда хочется чего-то теплого и уютного, но при этом полезного.
Ингредиенты:
- хурма — 3 шт.;
- банан — 1 шт.;
- йогурт — 250 мл;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- мед — по вкусу;
- корица — по вкусу;
- лед — несколько кубиков.
Приготовление:
- Банан нарежьте кусочками и заморозьте.
- Хурму очистите от кожицы и косточек, нарежьте кубиками.
- В блендер добавьте хурму, замороженный банан, йогурт, лимонный сок и лед.
- Взбейте до однородной массы.
- Добавьте мед и корицу по вкусу, еще раз перемешайте.
Подавайте смузи сразу после приготовления, украсив долькой хурмы или щепоткой корицы. Напиток получается густым, сладким и очень ароматным.
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