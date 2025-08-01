Нежный смузи-батарейка с хурмой — заряжает энергией на весь день

Нежный смузи-батарейка с хурмой — заряжает энергией на весь день

Смузи с хурмой и бананом — это вкусный и полезный напиток, который зарядит энергией на весь день. Нежная текстура и сладкий вкус делают его идеальным вариантом для завтрака или перекуса. Такой смузи особенно актуален зимой, когда хочется чего-то теплого и уютного, но при этом полезного.

Ингредиенты:

хурма — 3 шт.;

банан — 1 шт.;

йогурт — 250 мл;

лимонный сок — 2 ч. л.;

мед — по вкусу;

корица — по вкусу;

лед — несколько кубиков.

Приготовление:

Банан нарежьте кусочками и заморозьте. Хурму очистите от кожицы и косточек, нарежьте кубиками. В блендер добавьте хурму, замороженный банан, йогурт, лимонный сок и лед. Взбейте до однородной массы. Добавьте мед и корицу по вкусу, еще раз перемешайте.

Подавайте смузи сразу после приготовления, украсив долькой хурмы или щепоткой корицы. Напиток получается густым, сладким и очень ароматным.

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